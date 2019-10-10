قائد ميداني بالوفاق يوضح الوضع الميداني ويؤكد على تقدمات لـ”بركان الغضب”

كشف القائد الميداني محمد الديلاوي، التابع لقوات «بركان الغضب» التابعة لحكومة الوفاق، أن وضع قواتهم في الميدان جيد جدا، مشيرا إلى أن تقدماتهم لا تعد ولا تحصى.

وقال الديلاوي، في تصريحات تلفزيونية لقناة “فبراير”،: “قواتنا كبدت العدو خسائر فادحة في الآليات والأرواح”، منوهاً إلى أنه رغم استخدام “قوات حفتر” لمدافع الهاون بكثافة، إلا ان قواتهم لم تنسحب وتصدت لكل الهجمات التي قامت بها قوات حفتر (الجيش الوطني)، حسب قوله.

وأضاف “رغم استعانة قوات حفتر (الجيش الوطني) بالطيران الأجنبي، إلا أن ذلك لم يحبط معنويات الشباب”، لافتا إلى أنه لا توجد أي إصابات خطيرة في صفوفهم.

وأفاد الديلاوي أن قوات الوفاق تمكنت في محاور جنوب غرب طرابلس من قتل عدد من المرتزقة الروس وغنّم الكثير من الآليات، مشيرا إلى أن الأيام القادمة ستشهد تقدمات أخرى لقوات «بركان الغضب».

وقال الديلاوي أن جنودهم مرابطون في كل الجبهات مدافعين عن العاصمة بكل ما أوتوا من قوة وأن النصر أصبح قاب قوسين أو أدنى.

وتشهد محاور الاشتباكات جنوبي العاصمة طرابلس ومنطقة العزيزية، اشتباكات عنيفة منذ أيام بين قوات الجيش الوطني وقوات حكومة الوفاق.

وتستمر هذه المواجهات للشهر السابع على التوالي منذ اعلان الجيش الوطني اطلاق عملية عسكرية للسيطرة على العاصمة طرابلس وتخليصها من الجماعات المسلحة والمتطرفة حسب ما أعلن عنه.

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