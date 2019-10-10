معيتيق يبحث ما تم إنجازه بشأن المنظومة الجديدة لمطابقة المرتبات

عقد النائب بالمجلس الرئاسي أحمد معيتيق، اليوم الخميس، اجتماعًا مع وزير المالية فرج بومطاري، بحضور مديري الإدارات بالوزارة.

وبينت إدارة التواصل بحكومة الوفاق أن الاجتماع، الذي عقد بمقر الوزارة خصص لمتابعة ما تم إنجازه بشأن المنظومة الجديدة لمطابقة المرتبات واستعرض المختصون بالوزارة ما تم إنجازه والمراحل التي وصلت إليها المنظومة.

وأعرب معيتيق عن ارتياحه للمراحل المتقدمة التي وصلت إليها المنظومة، مؤكدا أنه يأمل الانتهاء منها لتكون جاهزة للعمل بداية السنة القادمة.

وأوضح الدور الكبير الملقى على وزارة المالية الذي يقتضي بذل المزيد من الجهود من أجل قيام الوزارة باختصاصاتها المسندة إليه

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا