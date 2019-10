أكتوبر المقبل.. بدء الدراسة للمرحلة الأساسية

أعلنت وزارة التعليم بحكومة الوفاق الوطني الأربعاء موعد الدراسة لمرحلتي التعليم الأساسي والثانوي، وعينته في أكتوبر الجاري.

وحددت الوزارة في حسابها الرسمي، الثالث عشر من أكتوبر الجاري موعدا لانطلاق الدراسة في المرحلة الأساسية، إلى جانب العشرين من الشهر نفسه لبداية العملية بالمرحلة الثانوية.

وأوضحت صفحة الوزارة في جدول مرفق بالقرار مواقيت بداية ونهاية الفصلي الأول والثاني، وعطلة نصف السنة الدراسية وامتحانات سنوات النقل، وامتحانات الدور الثاني لسنوات النقل، وموعد عطلة المعلمين في أغسطس 2020.

