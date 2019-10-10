تعليم الوفاق تعلن مواعيد بداية العام الدراسي و الامتحانات لطلبة التعليم الاساسي و الثانوي 2019/2020

أصدر وزير التعليم بحكومة الوفاق عثمان عبدالجليل القرار رقم (1072) لسنة 2019م بشأن تحديد مواعيد الدراسة والامتحانات لطلبة النقل لمرحلتي التعليم الأساسي والثانوي والشهادات العامة للعام الدراسي 2019/2020م.

ونشرت صفحة وزارة التعليم الليبية الرسمية على موقع الفيسبوك قرار وزير التعليم رقم (1072) لسنة 2019م بشأن تحديد جدول مواعيد الدراسة والامتحانات لطلبة سنوات النقل والشهادات العامة بمرحلتي التعليم الأساسي والثانوي للعام الدراسي 2018-2019م و موعد اختبارات الشهادة الإعدادية و الثانوية 2019 الدور الاول و الدور الثاني.

وفيما يلي وفيما يلي صور توضح جدول مواعيد بداية الدراسة و موعد الامتحانات في ليبيا للعام الدراسي 2020/2019 :

وشملت الجداول تحديد موعد عطلة نصف السنة الدراسية وموعد امتحانات الفترة الاولى لطلبة الشهادات العامة لمرحلتي التعليم الاساسي و الثانوية, و موعد امتحانات الفترة الثانية لطلبة الشهادات العامة لمرحلتي التعليم الاساسي و الثانوي, وكذا موعد امتحانات نهاية العام الدراسي لشهادة اتمام مرحلة التعليم الثانوي الدور الاول و الدور الثاني و عطلة المعلمين و موعد العطلة الصيفية 2020 موعد بداية العام الدراسي الجديد في 2020 .

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