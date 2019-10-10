البرلمان يدين الهجوم التركي ويطالب الجامعة العربية بسحب تمثيل حكومة السراج

دان مجلس النواب بأشد العبارات، الهجوم التركي الغاشم على أراضي الدولة السورية، بدخول قوات عسكرية تركية إلى شمال سوريا، في انتهاك صارخ للقوانين والمواثيق والمعاهدات الدولية.

وطالب المجلس في بيان له اليوم، مجلس الأمن الدولي، بالتدخل العاجل لوقف هذا العدوان الذي قال إنه يأتي ضمن أطماع نظام أردوغان، وسعيه لنشر الإرهاب والتطرف في المنطقة، ودعمه للمليشيات الإرهابية المتطرفة في ليبيا ضد الجيش الوطني.

كما طالب المجلس جامعة الدول العربية باتخاذ موقف عاجل تجاه هذا العدوان في اجتماع الجامعة الطارئ المزمع عقده يوم السبت القادم، مطالبا بسحب تمثيل حكومة فائز السراج لدولة ليبيا لدى الجامعة، لعدم شرعيتها، ودعمها للمليشيات المتطرفة المدعومة من نظام أردوغان لنشر الإرهاب والتطرف في ليبيا وكامل المنطقة، وأن يكون التمثيل للحكومة الشرعية المنبثقة عن مجلس النواب، الممثل الشرعي الوحيد للشعب الليبي.

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