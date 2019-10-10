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المسماري: التحرك التركي نحو سوريا سيعمل على هروب عناصر داعش إلى ليبيا

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

تعليقا على التحرك التركي نحو الشمال السوري، قال الناطق باسم القيادة العامة للقوات المسلحة ،اللواء أحمد المسماري، إن هذا التحرك ربما يساعد على هروب عناصر داعش من السجون السورية، معربا عن مخاوف من نقل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان آلاف الإرهابيين من تنظيم داعش إلى ليبيا.

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قناة ليبيا

قناة ليبيا

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