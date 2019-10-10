الولايات المتحدة توقع مذكرة إعلان نوايا مع ليبيا

وقّعت حكومة الولايات المتحدة الأمريكية ممثلة في الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وحكومة ليبيا ممثلة في وزارة التخطيط، مذكرة إعلان نوايا لتعزيز شراكتهما.

وبينت السفارة الأمريكية في ليبيا عبر صفحتها بموقع “فيسبوك” أن المذكرة التي وقعت خلال حفل أقيم في تونس تقوم على القيم المشتركة لتقوية أسس دولة ليبية موحدة من خلال دعم المؤسسات والمجتمعات المحلية الليبية لتعزيز الاستقرار الوطني والاعتماد على الذات.

وتوفر مذكرة إعلان النوايا هذه إطارًا واسعًا للتعاون مع حكومة ليبيا بشأن مساعدة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في مجال تعزيز مؤسسات الحوكمة؛ وزيادة فرص المشاركة الاقتصادية والنمو؛ وتعزيز قدرة ليبيا على معالجة عدم الاستقرار والصراع كما تضع هذه المذكرة أيضًا الأساس الذي يمكن للحكومتين انطلاقا منه استكشاف مجالات لمزيد من التعاون.

ووقّع المدير التنفيذي للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية جون أ. بينيل ومدير التعاون الفني بوزارة التخطيط الليبية عصام قربع مذكرة إعلان النوايا هذه كطرفين موقعيْن، بينما وقّع القائم بالأعمال الأمريكي جوشوا هاريس ووزير التخطيط الليبي الطاهر الجهيمي على المذكرة كشهود.

وبينت السفارة الأمريكية أنه منذ عام 2011 قدّمت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية لليبيا مساعدات إنسانية وتنموية وفي مجال إعادة الاستقرار.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا