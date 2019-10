السراج يبحث توظيف التقنية الحديثة في إدارة المنافذ الحدودية

اجتمع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج صباح اليوم الخميس مع كل من وزير الداخلية فتحي باشاغا، ووزير المواصلات ميلاد معتوق، ورئيس جهاز المخابرات المكلف عبد القادر التهامي، ورئيس مصلحة الجوازات والجنسية العميد جمعة غريبة، ورئيس فريق أمن الحدود عميد ناصر الصغير.

وتناول الاجتماع توظيف التقنية الحديثة والمتطورة لإدارة المنافذ الحدودية، وتبنى الاجتماع منظومة السيطرة التي عرضتها المنظمة الدولية للهجرة، والاتفاق على تشكيل فريق للشروع في تركيب المنظومة.

وأكد الرئيس على ضرورة التنسيق بين كافة الجهات المعنية لتنفيذ استراتيجية الدولة بشأن الحدود وفقاً لمفهوم الإدارة المتكاملة.

وجري خلال الاجتماع استعراض اتفاقات التعاون والتدريب مع عدد من الدول الصديقة.

