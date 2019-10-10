ورشة عمل لإدارة الجودة الشاملة للمناطق التعليمية ببلدية بنغازي

أقيمت بقاعة الاجتماعات بمسرح الطفل ببنغازي، ورشة العمل الثالثة لإدارة الجودة الشاملة لمناطق بنغازي – بنينا – سلوق – قمينس، والتي استهدفت مراقبي القطاعات بالمناطق المذكورة، وإدارات التعليم الأساسي والمتوسط، وإدارة التعليم المبكر والتعليم الحر.

وهدفت الورشة إلى تحسين العملية التعليمية، ونشر ثقافة الجودة، وتحسين العمل الوظيفي في المؤسسات والقطاعات بصفة عامة، والاستماع لآراء ومقترحات مراقبي القطاعات.

وقال مسؤول الإعلام بقطاع التعليم بنغازي، وسام العشيبي، إن الورشة كانت ناجحة بامتياز، حيث قدم المشاركون مقترحات عملية يمكن تحقيقها لتحسين جودة التعليم، كما انتقدوا نظام التعليم الحالي.

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