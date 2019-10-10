معيتيق: سأبحث مع وزير التعليم تهيئة الجامعات لاستقبال ذوي الاحتياجات الخاصة

التقى النائب بالمجلس الرئاسي أحمد معيتيق، اليوم الخميس ممثلين عن عدد من المنظمات المعنية بالأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، الذين أكدوا على أحقية هذه الشريحة في التعليم العالي.

وبينت إدارة التواصل بحكومة الوفاق أن ممثلي المنظمات أكدوا خلال اللقاء الذي عقد بديوان رئاسة الوزراء أنهم أدوا زيارات لعدد من الجامعات الليبية ناقشوا خلالها مع المسؤولين سبل فتح المجال لذوي الاحتياجات الخاصة للدراسة في الجامعات والمعاهد العليا ،غير المهيأة لتعليهم.

وطالب ممثلي المنظمات معيتيق بمناقشة الأمر مع المسؤولين في وزارة التعليم لمنحهم الأحقية في الدراسة بالجامعات.

وأكد معيتيق أن تعليم هذه الشريحة في الجامعات حق مكتسب لهم أسوة بأقرانهم، وأنه سيبحث مع وزارة التعليم الخطوات التي يجب اتخاذها لتهيئة الجامعات لاستقبالهم.

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