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مرصد الأزهر لمكافحة التطرف يستقبل وفد أئمة ليبيا

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

استقبل مرصد الأزهر لمكافحة التطرف، مساء أمس، وفدا من أئمة ليبيا، المشاركين في البرنامج التدريبي للمنظمة العالمية لخريجي الأزهر، الذي يعقد في الفترة من التاسع والعشرين من سبتمبر، حتى العاشر من أكتوبر الجاري.

وتعرف الوفد من خلال شرح مفصل على جهود مرصد الأزهر في محاربة الأفكار المتطرفة، وتصحيح المفاهيم المغلوطة، وتفنيد الشبهات التي تبثها التنظيمات الإرهابية لاستقطاب الشباب، بالإضافة إلى إصدارات ودراسات المرصد.

من جانبهم أعرب أعضاء وفد الأئمة الليبي، عن تقديرهم للدور الذي يقوم به مرصد الأزهر في مكافحة الأفكار المتطرفة، ومتابعة أحوال المسلمين حول العالم

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قناة ليبيا

قناة ليبيا

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