صحة الوفاق تفتتح صيدلية مركزية بمنطقة جارف في سرت‎

افتتح مدير عام مستشفى بن سيناء التعليمي محمد السريتي، الخميس، صيدلية مركزية بمنطقةجارف في ضواحي سرت، بحضور المجلس التسييري وعدد من الحكماء والأعيان بالمنطقة.

وقال الدكتور محمد السريتي، إنه جرى توريد أول شحنة أدوية هامة للصيدلية التي ستوفر كل ماتحتاجه منطقة جارف والمناطق القريبة لها، مؤكدا أن الصيدلية المركزية بمستشفى ابن سينا لن تتوقفعن ضخ الادوية بشكل دوري للصيدلية المركزية بوادي جارف.

وأشار إلى ان افتتاح الصيدلية يأتي استكمالاً لما تؤديه وزارة الصحة بحكومة الوفاق من مهام منشأنها الرفع من مستوى الخدمة الطبية تشخيصيا وعلاجياً لكافة المواطنين في مختلف أنحاء ليبيا.

و من جانبهم أعرب أعضاء المجلس المجلس الاجتماعي بوادي جارف عن شكرهم لوزارة الصحة علىافتتاح الصيدلية، مطالبين بمزيد من الاهتمام بالقطاع وتوفير ما يحتاجه المركز الصحي من دعم لاسيما سيارات الإسعاف وغيرها.

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