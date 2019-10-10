وكالة أنباء إيطالية: البرلمان الأوروبي يوجه دعوة لوزير الخارجية بالحكومة المؤقتة لحضور اجتماع حول ليبيا

روما-العنوان

قالت وكالة أنباء نوفا الإيطالية إن وزير الخارجية بالحكومة الليبية المؤقتة، عبد الهادي الحويج تلقى دعوة من البرلمان الأوروبي لحضور اجتماع حول ليبيا الثلاثاء القادم.

وأضافت أن الاجتماع، الذي سيعقد بعنوان “الوضع الحالي في ليبيا: الصراعات الداخلية والتعاون الخارجي”، ينظمه أحد ممثلي إيطاليا في البرلمان الأوروبي النائب فولفيو مارتوسيللو، ومن المزمع عقده يوم الثلاثاء القادم 15 أكتوبر.

ولم توضح الوكالة ما إذ كانت الدعوة قد وجهت إلى وزير خارجية حكومة الوفاق محمد سيالة أو أي من مسؤول ليبي لحضور الاجتماع.

ولا توجد بعد أي معلومات حول هذا الاجتماع على موقع البرلمان الأوروبي.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة العنوان الليبية