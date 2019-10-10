حكومة الوفاق توقع مع الولايات المتحدة مذكرة إعلان نوايا

قالت السفارة الأميركية لدى ليبيا إن حكومة الولايات المتحدة وحكومة الوفاق الوطني وقعتا اليوم الخميس «مذكرة إعلان نوايا لتعزيز شراكتهما»، مشيرة إلى أن حفل التوقيع جرى في العاصمة التونسية، وفق بيان نشرته السفارة عبر صفحتها على «فيسبوك».

وأوضحت السفارة أن الوكالة الأميركية للتنمية الدولية وقعت على المذكرة ممثلة لحكومة الولايات المتحدة، فيما وقعت وزارة التخطيط بحكومة الوفاق الوطني ممثلة عن الحكومة الليبية.

وبينت السفارة الأميركية أن مذكرة إعلان النوايا «تقوم على القيم المشتركة لتقوية أسس دولة ليبية موحدة من خلال دعم المؤسسات والمجتمعات المحلية الليبية لتعزيز الاستقرار الوطني والاعتماد على الذات».

وأضافت أن مذكرة إعلان النوايا هذه «توفر إطارًا واسعًا للتعاون مع حكومة ليبيا بشأن مساعدة الوكالة الأميركية للتنمية الدولية في مجال تعزيز مؤسسات الحوكمة؛ زيادة فرص المشاركة الاقتصادية والنمو؛ وتعزيز قدرة ليبيا على معالجة عدم الاستقرار والصراع. كما تضع هذه المذكرة أيضًا الأساس الذي يمكن للحكومتين انطلاقا منه استكشاف مجالات لمزيد من التعاون».

ووقع على المذكرة كل من المدير التنفيذي للوكالة الأميركية للتنمية الدولية جون أ. بينيل ومدير التعاون الفني بوزارة التخطيط الليبية عصام قربع كطرفين موقعيْن، بينما وقّع القائم بالأعمال الأميركي جوشوا هاريس والمفوض بوزارة التخطيط في حكومة الوفاق الطاهر الجهيمي على المذكرة كشهود.

وذكرت سفارت الولايات المتحدة لدى ليبيا في بيانها أن الوكالة الأميركية للتنمية الدولية قدمت منذ العام 2011 لليبيا مساعدات إنسانية وتنموية وفي مجال إعادة الاستقرار.

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