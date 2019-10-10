حقيقة أسر سرية كاملة من قوات الجيش في العزيزية

إيوان ليبيا – وكالات :

رأى المبعوث الخاص لرئيس المجلس الرئاسي في دول المغرب العربي جمعة القماطي أن قوات حكومة الوفاق تدافع عن العاصمة طرابلس وماحولها بثقة وثبات منذ 6 أشهر وتمنع أي تقدم وتستنزف الكثير من قوات حفتر (القائد العام للقوات المسلحة) وآلياته وعتادته.

القماطي إدعى بأن :” قوات حفتر حاولت التقدم بالأمس باتجاه منطقة العزيزية لكنه تم الإلتفاف عليها من قبل قوات حكومة الوفاق ودحرها وأسر سرية كاملة بكل جنودها وتم أخذهم جميعاً إلى مدينة الزاوية”.

وأضاف :”حفتر أصبح يتصارع مع الزمن يريد أن يحقق أي إختراق على الأرض لأن قواته تراوح في مكانها وخسرت أهم موقع وهو مدينة غريان”، زاعماً أن قوات حفتر مدعومة من طيران مسير تم تزويدها بها من قبل دولة إقليمية.

وقال :”حفتر يعاني أزمة حقيقة في البشر وخاصة المقاتلين الليبيين الذي يؤسفنا أن نقول أنه تم قتل الكثير منهم وجرح وأسر أخرين كثر لذا بدء حفتر بتعويض خسائره بجلب المرتزقة من عدة مصادر”.

وإستطرد حديثه :” نلاحظ أن هناك وجود مكثف من السودان وقوات جنجاويد ومن المعارضة التشادية ومقاتلين من روسيا وهي مجموعة فاغنر مجموعة أمنية خاصة من المرتزقة يقاتلون من أجل المال ، ومعلوماتنا تشير إلى وجود 150 مقاتل منهم وبعضهم موجود في طرابلس وتم قتل مجموعة منهم ورصد مجموعة أخرى من خلال العناصر المتعاونة مع قوات الوفاق في المناطق التي يحتلها حفتر” على حد زعمه .

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