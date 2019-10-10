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حقيقة أسر سرية كاملة من قوات الجيش في العزيزية

تم النشر منذُ 13 ساعة
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مصدر الخبر / ايوان ليبيا
ايوان ليبيا
مصدر الخبر / ايوان ليبيا

إيوان ليبيا – وكالات :

رأى المبعوث الخاص لرئيس المجلس الرئاسي في دول المغرب العربي جمعة القماطي أن قوات حكومة الوفاق تدافع عن العاصمة طرابلس وماحولها بثقة وثبات منذ 6 أشهر وتمنع أي تقدم وتستنزف الكثير من قوات حفتر (القائد العام للقوات المسلحة) وآلياته وعتادته.

القماطي إدعى بأن :” قوات حفتر حاولت التقدم بالأمس باتجاه منطقة العزيزية لكنه تم الإلتفاف عليها من قبل قوات حكومة الوفاق ودحرها وأسر سرية كاملة بكل جنودها وتم أخذهم جميعاً إلى مدينة الزاوية”.

وأضاف :”حفتر أصبح يتصارع مع الزمن يريد أن يحقق  أي إختراق على الأرض لأن قواته تراوح في مكانها وخسرت أهم موقع وهو مدينة غريان”، زاعماً أن قوات حفتر مدعومة من طيران مسير تم تزويدها بها من قبل دولة إقليمية.

وقال :”حفتر يعاني أزمة حقيقة في البشر وخاصة المقاتلين الليبيين الذي يؤسفنا أن نقول أنه تم قتل الكثير منهم وجرح وأسر أخرين كثر لذا بدء حفتر بتعويض خسائره بجلب المرتزقة من عدة مصادر”.

وإستطرد حديثه :” نلاحظ أن هناك وجود مكثف من السودان وقوات جنجاويد ومن المعارضة التشادية ومقاتلين من روسيا وهي مجموعة فاغنر مجموعة أمنية خاصة من المرتزقة يقاتلون من أجل المال ، ومعلوماتنا تشير إلى وجود 150 مقاتل منهم وبعضهم موجود في طرابلس وتم قتل مجموعة منهم ورصد مجموعة أخرى من خلال العناصر المتعاونة مع قوات الوفاق في المناطق التي يحتلها حفتر” على حد زعمه .

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ايوان ليبيا

ايوان ليبيا

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  • اخوانى قذر بغبغان يردد اكاذيب نفاها واحد من الذين روجوا لها واعتذر عن اكذوبة اسر سرية اما اكذوبة المرتزقة فلم ييقدموا دليل واحد على ذلك ولم نرى اسر روسى او قتل احد من الروس مجرد اوهام للتغطية على استعانتهم بمرتزقة من تشاد امسك اهالى السراج بواحد منهم واعترف بتبعيته لجويلى وراينا الطيار الامريكى المرتزق الذى اسره الجيش وسلمه للامريكان وراينا تجنيد المليشيات للاطفال قتل منهم اثنين مصاريت ونشرت صورهم وراينا دواعش قتلوا مع المليشيات منهم الدباشى ودفن فى صبراته هذه ادلة دامغة وليست اوهام يرددها بغبغان اخوانى معروف للجميع انه كذاب اشر وله العديد من السوابق فى هذا المجال

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  • لعنة الله على امثالك ياوقح ومنافق وكذاب، ما هو وضعك بالزبط شنو منصبك يا معتوه، يكفى ركوع من اجل سفرة او فندق او رفقة، الا استحى على نفسك، وكيف تستحى اذا كنت منافق وترى الابيض اسود والاسود ابيض، هذه قمة الرذيلة. تعالى للجبهة ياكتكوت، قوات الوفقاق محتاجة ليبيين هذا الكلام الصحيح والشهود كثر، سوف نلتقى ورأسك فى التراب ولكننا سنسامحك ونزرد مع بعض ونضحك عليك لاننا شعب طيب، لكن هل يمكن لذيل الكلب ان يستقيم…..!

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  • احسن منظر ياقماطى ياوقح لما اهانك جورج قالاوى فى برنامجه قعدت مطاطى راسك دليل انا انجليزى عندى جنسيه وسخ حقير

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