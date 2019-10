الليبية لحقوق الإنسان تطالب الجهات المعنية بإنقاذ مدينة تاورغاء

وجهت المنظمة الليبية لحقوق الإنسان، نداء عاجلا لكل الجهات المعنية لإنقاذ مدينة تاورغاء من المخلفات القادمة من مدينة مصراتة، مؤكدة إنها تتابع بقلق بالغ ما تتعرض له البيئة الطبيعية في المدينة، من خلال إفراغ حمولة سيارات الصرف الصحي القادمة من مصراتة.

وأضافت المنظمة، أن هذه الأفعال ترتكب أمام أنظار كل الأجهزة الأمنية، واللجان المشكلة بشأن عودة سكان مدينة تاورغاء إلى ديارهم بعد سبع سنوات من التهجير، وأمام أنظار اللجنة، ورئيس المجلس البلدي تاورغاء، وكل المارة عبر الطريق الساحلي.

