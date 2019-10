برلماني: المجلس لم يستلم أي اخطار رسمي لتأجيل مؤتمر برلين

علق عضو مجلس النواب صالح إفحيمة على الأنباء التي تتحدث عن تأجيل مؤتمر برلين لشهر ديسمبر، قائلاً إن مجلس النواب لم يستلم أي اخطار رسمي له عن تأجيل المؤتمر ، مشيراً إلى أن الأطراف الليبية غير معنية ومدعوة بالأساس للمشاركة بهذا المؤتمر.

وقال افحيمة في تصريحات تليفزيونية، إنه تم إبلاغ الأعضاء في الاجتماع الأخير المنعقد في تونس أن هذا المؤتمر سيكون لتقريب وجهات النظر بين الدول لأن الصراع داخل ليبيا يتم تغذيته من قبل أطراف خارجية تدعم الأطراف السياسية حتى عسكرياً على الأرض.

وأشار إلى أن حديث رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج وإصراراه على إشراك كل الدول هو استشعاره لإحتمال استبعاد بعض الدول التي تدعم سياسياً وعسكرياً حكومة الوفاق بدليل وجود شقاق وصعوبات ستكون هي السبب في تأجيل المؤتمر لشهر ديسمبر أو الشهر القادم.

