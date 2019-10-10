الأمن الغدائي في ليبيا بين الواقع والتحديات‎

أفاد مكتب الإعلام بالمركز الوطني الرقابة على الأغذية والأدوية في تصريح خاص لبوابة أفريقيا اليوم الخميس بأن المركز يعتزم إقامة عدة نشاطات في إطار حملته الوطنية لأمن الغدائي والدوائي التيانطلقت مؤخرا على مستوى ليبيا بمساهمة عدة جهات رقابة وضبطية مهمتها ضبط المخالفات التي يقومبها التجار سواء على صعيد الدواء أو الغداء.

حيث ستقام بكلية الزراعة بجامعة طرابلس يومي الرابع عشر والخامس عشر من الشهر الجاري ندوةبعنوان( الأمن الغدائي الواقع والتحديات) وذلك في أطار اليوم العالمي للغداء بالتعاون مع مركز الرقابةعلى الأغذية والأدوية وبمشاركة نخبة من المختصين في الغداء على مستوى ليبيا.

كما سيشرف المركز على الملتقى الليبي الدولي الثالث للتنمية الصحية المستدامة تحت شعار (صحتناأهم) بمركز طرابلس الطبي وبمشاركة وزارة الصحة يومي الثامن والعشرين والتاسع والعشرين منشهر أغسطس الجاري.

ومن ضمن نشاطاته لهذا الشهر تقام ورشة عمل بمصنع الاعلاف بأشراف مركز الرقابة على الأغذية والادوية فرع طرابلس.

ومن المعلوم أن الحملة الوطنية للأمن الغذائي والدوائي لاقت ترحيب من كافة شرائح المجتمع لأنها كشفتالعديد من المخالفات في العديد من المصانع والمصحات ومحلات المواد الغدائية ومواد التجميل وكذلكالمطاعم والمقاهي كما أظهرت العديد من المخالفات داخل المصحات والصيدليات ومحلات بيع اللحوموالمخابز والجهات التي يتردد عليه المواطن يوميا.

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