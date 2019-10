توقع المتحدث باسم مجلس النواب عبد الله بليحق أن تقتصر المشاركة في مؤتمر برلين المزمع عقده قبل نهاية العام الجاري على أطراف دولية فقط واستثناء المشاركة الليبية، نافيا تلقي مجلس النواب أي دعوة لحضور المؤتمر.

وقال بليحق في تصريحات تليفزيونية أن مؤتمر برلين سيكون خاصا بتوحيد المواقف والرؤى بين الأطراف الدولية حول الأزمة الليبية.

