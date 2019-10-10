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خزائن مستشفى تيجي تخلو من الأدوية لسنوات

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

رصدت كاميرا قناة “218NEWS” انعدام الدواء في صيدلية مستشفى تيجي العام، وهذا الحال مستمر منذ قرابة أكثر من 3 سنوات.

وفاقم غياب الدواء معاناة المرضى المتوافدين على المستشفى، ومن أهم الأدوية الغائبة “الروسفين” وهو مضاد حيوي، وحقن “دوبافين” التي تستخدم في قسم الإسعافات والطوارئ، إضافة إلى علاج مرضى السكري.

كما يفتقد المستشفى بعضا من المحاليل الطبية المهمة، وخاصة في حالات الطوارئ التي تحتاج إلى أدوية بشكل مستمر، ناهيك عن عيادة الأسنان التي تخلو من المواد التشغيلية ولا يستطع الأطباء القيام بأي إجراء.

وأظهرت صور التقطتها كاميرا قناة “218NEWS” خلو رفوف صيدلية المستشفى من الأدوية التي يأمل العاملون بالمستشفى توفيرها والمواد التشغيلية بأسرع وقت.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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