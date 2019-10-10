البرلمان الموازي يبحث علاج المرضى بالخارج

اجتمع رئيس لجنة الصحة والبيئة بمجلس النواب الموازي بطرابلس أيمن سيف النصر بكل من مدير إدارة تقييم الأداء بديوان المحاسبة ومدير مكتب المتابعة الخارجية بديوان المحاسبة ومدير إدارة والمدير المساعد لإدارة الشؤون العلاجية بوزارة الصحة ورئيس مجلس إدارة صندوق التأمين الصحي.

وبين المكتب الإعلامي لمجلس النواب الموازي أنه جرى خلال الاجتماع الذي عقد اليوم الخميس بمقر المجلس بحث الإشكاليات التي تواجه قطاع الصحة في ليبيا وملف علاج الجرحى والمرضى بالخارج واحتياجات جهاز الإمداد الطبي، بالإضافة إلى تقييم عمل وأداء الشركات المشرفة على العلاج بالخارج وأهم العقبات التي تواجه تنفيذ برنامج توطين العلاج في الداخل.

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