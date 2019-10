التقت نائبة الممثل الخاص للشؤون السياسية ستيفاني ويليامز مع النائب الاول لرئيس المجلس الاستشاري محمد بقي وعضو المجلس عن مرزق ورئيس لجنة المصالحة بالمجلس حامد بريكاو.

وبحث اللقاء الأوضاع في مدينة مرزق وكيفية تأمين احتياجات النازحين والعودة للحوار.

The post ويليامز تبحث الأوضاع في مرزق وسبل تأمين النازحين appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية