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أميركا وليبيا توقعان “مذكرة نوايا”

تم النشر منذُ 17 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

وقعت حكومة الولايات المتحدة، عبر الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID)، وحكومة الوفاق، من خلال وزارة التخطيط، مذكرة نوايا لتعزيز شراكتهما، وذلك في احتفال أقيم في تونس، الخميس.

وقالت السفارة الأميركية لدى ليبيا في بيان، إن الاتفاقية وقع عليها المدير التنفيذي للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية / ليبيا، بنيل جون، ومدير التعاون الفني بوزارة التخطيط الليبية، عصام الجربة، ووزارة الداخلية، بينما وقّع القائم بالأعمال الأميركي جوشوا هاريس، ووزير التخطيط طاهر جحيم كشهود.

وأشار بيان السفارة إلى أن وزارة الداخلية تقوم على القيم المشتركة لتقوية أسس الدولة الليبية الموحدة من خلال دعم المؤسسات والمجتمعات الليبية لتعزيز الاستقرار الوطني والاعتماد على الذات.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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تعليق

  • يحاول الخوان تضخيم اى اتفاقية تافهة على انها تعاون مع امريكا مع مستوى التمثيل متدنى قائم باعمال سفيه امريكا واقصى امريكانى قابله السراج وكيل وزارة الخارجية فى حين تجد اتفاقية القرن بين السعودية وامريكا وقع عليها ترامب مع ولى العهد بينما الخوان لم يصلوا لانفاقية حتى مع وزير امريكى بلا وكسة

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