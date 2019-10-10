أميركا وليبيا توقعان “مذكرة نوايا”

وقعت حكومة الولايات المتحدة، عبر الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID)، وحكومة الوفاق، من خلال وزارة التخطيط، مذكرة نوايا لتعزيز شراكتهما، وذلك في احتفال أقيم في تونس، الخميس.

وقالت السفارة الأميركية لدى ليبيا في بيان، إن الاتفاقية وقع عليها المدير التنفيذي للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية / ليبيا، بنيل جون، ومدير التعاون الفني بوزارة التخطيط الليبية، عصام الجربة، ووزارة الداخلية، بينما وقّع القائم بالأعمال الأميركي جوشوا هاريس، ووزير التخطيط طاهر جحيم كشهود.

وأشار بيان السفارة إلى أن وزارة الداخلية تقوم على القيم المشتركة لتقوية أسس الدولة الليبية الموحدة من خلال دعم المؤسسات والمجتمعات الليبية لتعزيز الاستقرار الوطني والاعتماد على الذات.

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