بومطاري يوجه تحذيرا للمراقبين الماليين بالسفارات الليبية بالخارج‎

وجه وزير المالية بحكومة الوفاق “فرج بومطاري” تحذيرا للمراقبين الماليين ومساعديهم بالخارج منمحاولة التصرف في الودائع والأرصدة بالسفارات والقنصليات والبعثات الدبلوماسية الليبية بالخارج.

وقال “بومطاري” في تعميم، موجه للسفارات والقنصليات والبعثات الدبلوماسية، إن أي محاولة تصرففي الودائع والأرصدة والاحتياطات دون تفويض سوف تعرض من يقوم بها إلى المساءلة القانونيةوالعقوبات الجنائية، وأنه سيتخذ الاجراءات القانونية ضد المخالفين وإيقافهم عن العمل وإحالتهم للتحقيق.

ودعا الوزير، جميع المراقبين الماليين ومساعديهم بالخارج الإبلاغ بشكل عاجل وفوري عن مثل هذهالتجاوزات إن وجدت حتى يتسنى لوزارة المالية استدراك هده الأفعال وضمانا لعدم وقوعهم تحت طائلةالمسؤولية.

ووفقا للتعميم، فقد أكد وزير المالية أنه لاحظ في الآونة الأخيرة محاولة بعض المراقبين ومساعديهمالتصرف في الودائع الموجودة في السفارات والقنصليات بالخارج، مشيرا إلى أن هذا الإجراء يعد تعدياصريحا على المال العام.

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