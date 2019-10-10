إصابة مصور قناة الجزيرة في الاشتباكات جنوب طرابلس‎

أعلنت وزارة الخارجية في حكومة الوفاق، إصابة مصور قناة الجزيرة الإخبارية، خلال تغطيتهللاشتباكات الدائرة في منطقة الطويشة جنوب العاصمة طرابلس.

وقالت إدارة الإعلام الخارجي في بيان، إن المصورين، ناصر جبريل، من قناة الجزيرة الإخبارية، وحمزةتركية، يعمل في وكالة الأنباء الفرنسية، أصيبا أمس الأربعاء، خلال تغطيتهما تقدم قوات حكومة الوفاقوالقوة المساندة لها في محور الطويشة جنوب طرابلس.

ومن جانبه أكد المركز الليبي لحرية الصحافة تعرض المصورين المذكورين لاستهداف مُباشر برصاصقناصة بمحور الطويشة، وأكد أنهما بحالة صحية جيدة.

واتهمت ادارة الإعلام بوزارة الخارجية لحكومة الوفاق قوات الجيش الليبي بتعمد استهداف الصحفيين،حسب بيان على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أمس الأربعاء.

ودعت الإدارة الصحفيين والإعلاميين إلى اتخاذ كل التدابير، وعدم تعريض أنفسهم للخطر، والحفاظعلى سلامتهم الشخصية أثناء تغطية أخبار الجبهات وفقا لمبدأ السلامة أولا.

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