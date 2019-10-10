بنغازي الطبي يحتضن ندوة علمية بمناسبة اليوم العالمي للقلب‎

احتضن مركز بنغازي الطبي ندوة علمية، صباح اليوم الخميس، حول “الجديد في أمراض القلب” نظمتها جمعية القلب الليبية، بمناسبة اليوم العالمي للقلب.

وتهدف الندوة التي شارك فيها أطباء أمراض القلب وغيرها من التخصصات، إلى تثقيف وتوعية الأطباء في جميع التخصصات بكل جديد في مؤتمر جمعية القلب الأوروبية، الذي أقيم في باريس خلال الشهر الماضي

وألقى أطباء القلب خالد اللافي وعلي النيهوم وعبدالهادي الكاديكي ومحمد الزني وجمعة الفارسي محاضرات علمية خلال الندوة حول أمراض القلب والطرق الجديدة في علاج الدهون والكولسترول،وكيفية الوقاية منها، والنبضات غير المنتظمة.

ومن جانبه قال استشاري أمراض القلب والشرايين وعضو جمعيتي القلب الليبية والأوروبية، الدكتورعبدالهادي الكاديكي، إلى أن الندوة تقدم توعية إلى الناس حول الوقاية من أمراض القلب، وطرق العلاج الحديثة، مشيرا إلى أن الجمعية ستقدم هدا العام الجديد سواء في أمراض القلب، أو أمراض الشرايين والذبحة الصدرية المزمنة، وطرق علاجها الحديثة.

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