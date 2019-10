الـتقى وكـيل وزارة الـداخلية عـميد “خالد مازن” ظـهر الـيوم الـخميس بـرئيس الـبرنامج الـوطني لأمـن الـطيران الـمدني “ميلود صقر”.

وتـم خـلال الاجـتماع الـذي عـقد بـديوان الـوزارة بـطرابلس مـناقشة عـدد مـن الـمواضيع ذات الـصلة بـعمل وزارة الـداخلية, هـذا وقـد أبـدي الـسيد الـوكيل اسـتعداد الـوزارة للـتعاون التمشترك مـع هـيئة الـبرنامج.

