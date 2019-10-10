الثني يبحث احتياجات بلديات جنوب طرابلس

عقد رئيس الحكومة المؤقتة عبد الله الثني اليوم الخميس اجتماعا مع عمداء بلديات النواحي الاربعة عبد الرازق ابوبكر عميد بلدية السايح ومحمد ابراهيم عميد بلدية العواتة ولطفي سالم عميد بلدية قصر بن غشير وعضوي مجلس النواب عن النواحي الاربعة الصادق محمد ادريس وعلي مفتاح المجدوب بحضور كل من رئيس لجنة الازمة بالمنطقة الغربية اللواء عبد الله عون ووكيل وزارة الداخلية بالمنطقة الغربية وعضو لجنة الازمة بالمنطقة السيد البهلول الصيد ومدير المكتب الخاص لرئيس مجلس الوزراء الطاهر محمد الطاهر.

وبين المكتب الإعلامي للحكومة المؤقتة أنه جرى خلال الاجتماع الذي عقد بمقر ديوان مجلس الوزراء في مدينة بنغازي مناقشة احتياجات البلديات وكيفية توفيرها من قبل الحكومة وخاصة في مجال السلع المدعومة والسيولة والمختنقات العاجلة كما تم مناقشة المشاريع التي تنفذها الحكومة في البلديات المذكورة ونسب الانجاز فيها والعراقيل التي توجهها وكيفية حلحلتها لضمان سير عملها على أكمل وجه.

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