قالت وكالة أنباء نوفا الإيطالية إن وزير الخارجية بالحكومة الليبية المؤقتة، عبد الهادي الحويج تلقى دعوة من البرلمان الأوروبي لحضور اجتماع حول ليبيا الثلاثاء القادم.

وأضافت أن الاجتماع الذي سيعقد بعنوان “الوضع الحالي في ليبيا: الصراعات الداخلية والتعاون الخارجي”، ينظمه أحد ممثلي إيطاليا في البرلمان الأوروبي النائب فولفيو مارتوسيللو، ومن المزمع عقده يوم الثلاثاء القادم 15 أكتوبر.

