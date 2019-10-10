الثني يصدر تعليماته لصيانة مجمع سليمان الضراط الرياضي

بنغازي-العنوان

أصدر رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية المؤقتة عبدالله الثني اليوم الخميس التعليمات بالشروع في إنهاء العراقيل القانونية التي تحول دون استكمال صيانة الملعب الرئيسي للمدينة الرياضية بسبب انسحاب جهاز المرافق الإدارية من استكمال المشروع.

كما أصدر تعليماته بالبدء الفوري بصيانة مجمع سليمان الضراط وصالة ملعب كرة اليد والملعب الجانبي، إضافة إلى مقرات الاتحادات الفرعية لمختلف الألعاب الرياضية بمحيط المدينة الرياضية.

وأجرى الثني رفقة رئيس الهيئة العامة للشباب والرياضة المهندس سالم بوزريدة جولة تفقدية للمدينة الرياضية بنغازي شملت كافة المنشآت والمرافق الرياضية بالمدينة الرياضية.

وطلب الثني المسؤولين بالعمل على فك الارتباط بالشركة المسؤولة على صيانة ملعب المدينة الرياضية بنغازي والتعاقد مع شركات أخرى لتبدأ عملها وإكمال صيانة الملعب وفقا للقانون.

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