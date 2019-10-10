العامة للكهرباء: صيانة خط (عين زارة – بئر الأسطى ميلاد)

أخبار ليبيا24ـ خاصّ
ذكرت دائرة الإعلام بالشركة العامة للكهرباء اليوم الخميس، أن فرق الصيانة تمكنت من صيانة خط (عين زارة – بئر الأسطى ميلاد) رقم (1) جهد 220 ك.ف.
أخبار ليبيا24ـ خاصّ
ذكرت دائرة الإعلام بالشركة العامة للكهرباء اليوم الخميس، أن فرق الصيانة تمكنت من صيانة خط (عين زارة – بئر الأسطى ميلاد) رقم (1) جهد 220 ك.ف.
العيادات الخاصة – النزول بقوة مسلحة – وإغلاق عيادات زراعة الشعر الخاصة بالاخوان للمتأسلمين – ووضعهم في القيود – والسيارات العسكرية المصفحة – لمعسكر وادي الآجال – وضرب ارجل المعترضين بالسلاح – قيد التنفيذ .
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