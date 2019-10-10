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العامة للكهرباء: صيانة خط (عين زارة – بئر الأسطى ميلاد)

تم النشر منذُ 18 دقيقة
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا24ـ خاصّ

ذكرت دائرة الإعلام بالشركة العامة للكهرباء اليوم الخميس، أن فرق الصيانة تمكنت من صيانة خط (عين زارة – بئر الأسطى ميلاد) رقم (1) جهد 220 ك.ف‏.

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