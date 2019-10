التقى وزير الحكم المحلي بحكومة الوفاق الوطني الدكتور ميلاد الطاهر، صباح اليوم الخميس النائب بالمجلس الرئاسي ” أحمد عمر معيتيق” ووكيل وزارة الحكم المحلي عبد الباري شنبارو.

استعرض الوزير الصعوبات التي تعيق عملها لتقديم خدماتها الي البلديات في ما يتعلق بنقل الاختصاصات الي جل البلديات .

وأكد ” الوزير”، على ضرورة العمل لتوفير احتياجاتهم، على ضرورة تكاتف جهود كل مؤسسات الدولة لتذليل الصعوبات التي تواجهها البلديات في ظل الظروف التي تعيشها العاصمة طرابلس وأيضا اكدا ” الوزير “بضرورة دعم المشاريع الوطنية الهامة

وفق خطط النهضة الشاملة التي تسعى الدولة لتحقيقها كواقع فعلى في المرحلة المقبلة ، يعد دور الدولة مهم من اجل الارتقاء بالمستوى المعيشي للمواطن

وأكد النائب “معيتيق”، خلال اللقاء، على أهمية وزارة الحكم المحلي لتقديم خدماتها للمواطن في شتى المجالات، وشدد على ضرورة توزيع المهام والاختصاصات، وفقا للنظم والتشريعات المعمول بها .

The post معيتيق يبحث مع وزير محلي الوفاق الصعوبات التي تواجه عمل الوزارة appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية