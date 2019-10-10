العامة الكهرباء تدعو لترشيد استهلاك الطاقة

جددت الشركة العامة للكهرباء دعوة أصحاب المحلات التجارية لضرورة إطفاء الإنارة الخارجية وعدم تركها تعمل خلال فترة النهار.

وبين المكتب الإعلامي للشركة العامة للكهرباء أن الشركة تقوم بدور كبير ومجهودات من أجل رفع كفاءة الشبكة الكهربائية إلا أن بعض المواطنين يقومون بهدر الطاقة الكهربائية مما يؤدي إلى زيادة الاستهلاك.

وأشارت الشركة إلى قيام بعض المحلات التجارية بتشغيل الإضاءة والءكاشفات في وضح النهار مطالبة أصحاب المحلات بضرورة إطفاء الإنارة الخارجية وعدم تركها تعمل أثناء فترة النهار وبعد إغلاق المحل حتى ولو كان لفترات قصيرة.

ودعت الشركة الجهات العامة والخاصة لإطفاء الإنارة بعد مغادرة المكاتب، وعدم تركها تعمل على مدار الساعة .

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا