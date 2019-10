معيتيق يبحث مع وزير المالية المنظومة الجديدة للمرتبات

عقد النائب بالمجلس الرئاسي ” أحمد عمر معيتيق”، صباح اليوم الخميس، اجتماعًا مع وزير المالية الدكتور “فرج بومطاري”، بحضور مديري الإدارات بالوزارة.

وخُصص الاجتماع، الذي عقد بمقر الوزارة لمتابعة ما تم إنجازه بشأن المنظومة الجديدة لمطابقة للمرتبات .

واستعرض المختصون بالوزارة أمام النائب ما تم إنجازه والمراحل التي وصلت إليها المنظومة.

و أبدى النائب ارتياحه للمراحل المتقدمة التي وصلت إليها المنظومة، وأعرب عن أمله الانتهاء منها لتكون جاهزة للعمل بداية السنة القادمة.

كما أوضح الدور الكبير الملقى على وزارة المالية الذي يقتضي بذل المزيد من الجهود من أجل قيام الوزارة باختصاصاتها المسندة إليها.

