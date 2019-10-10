آمر منطقة الخليج العسكرية يبحث الأوضاع الأمنية بالواحات

الواحات 10 أكتوبر 2019 (وال)- عقد آمر منطقة الخليج العسكرية عقيد عقيلة الحسوني، اجتماعًا ضم مدير أمن جالو، ورئيس جهاز الدعم المركزي الواحات، ورئيس جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية، وجهازي الأمن الداخلي والخارجي الواحات، ومكتب الاستخبارات العسكرية الواحات.

هذا وتناول الاجتماع الذي عقد بمقر مدرية أمن جالو، التطورات في الوضع الأمني بالمنطقة، وآلية تفعيل كافة البوابات والنقاط الأمنية بالمدينة، خصوصًا بوابة جالو الجنوبية التي تقع على الطريق الرابط بين جالو والكفرة، نظرًا لدور هذه البوابة في استتباب الأمن، ومكافحة كافة الظواهر السلبية، وخصوصًا الهجرة غير الشرعية. (وال- الواحات) ف ك/ ر ت

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