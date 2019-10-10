مستشفى الوحدة العلاجي التعليمي بدرنــــــة تُكرم وزير الصحة بدرع العــطــاء

البيضاء 10 أكتوبر 2019 (وال)- كرّم مدير عام مستشفى الوحدة العلاجي التعليمي إبراهيم عزوز، بتكريم معالي وزير الصحة في الحكومة الليبية الدكتور سعد عقوب.

هذا وجاء ذلك خلال استقبال معالي الوزير مدير مستشفى الوحدة العلاجي التعليمي إبراهيم عزوز، والمدير المساعدة للمستشفى الدكتور عادل أدوال، ومدير إدارة الإعلام بالوزارة معتز الطرابلسي، وعدد من مديري الإدارات والمــكاتب بديوان وزارة الــصحـــة.

وقدّم مدير عام المستشفى درعًا تذكاريًا لوكيل وزارة الصحة للشؤون الفنية المهندس نوري الورفلي، ودرع لمدير إدارة الشؤون الإدارية والخدمات بوزارة الصحة عبد الوهاب بوشوق، نظير وقفتهم الكريمة والجادة المتـمثلة في دعم قطاع الصحة ببلدية درنة وما جاورها.

وقال معالي الوزير – في كلمة – عبّر فيها عن سعادته بهذه التكريم، وثمّن الـدور الذي تقوم به إدارة مستشفى الوحدة العلاجي التعليمي بدرنة، من أجل النهوض بمستوى الخدمات الصحية.

وأعرب معالي الوزير عن مدى اعتزازه بلفته مسؤولي الصحة ببلدية درنـــة بهــــذا التكريم والتقدير، الذي يسهم في غرس روح التضامن والتكافل والتآزر بالقطاع الصحي الليبي بكــامله، معتبرًا تكريمه هو تكريم للديوان وللقطاع الصحي ككل، وتُبرز أهمية العمل وتكريس المفاهـيم النبـــيلة لتنمية بشرية متوازنة ومستديمة، عمادها العناية بالمصلحة العامة. (وال- البيضاء) ر ت

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