المسماري: أردوغان سينقل الإرهابيين إلى طرابلس ومصراته وزوارة  

أكد المتحدث باسم الجيش اللواء أحمد المسماري، أن الغزو التركي لشمالي سوريا ربما يؤدي إلى هروب عناصر داعش من السجون التي تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية.

وأضاف المسماري، أن ” الخلايا النائمة للتنظيم الإرهابي أصبحوا حاليا في يد الأتراك الذين يسعون لنقلهم لمأوى آمن، وربما تكون ليبيا هي وجهتهم، بسبب الفراغ الأمني خاصة في مناطق مصراتة وطرابلس وزوارة”.

وأوضح المسماري، أن “أردوغان سينقل آلاف الإرهابيين، وهذا يمثل خطرا على الأمن والسلام في كل المنطقة”.

