وزير الصحة في الحكومة الليبية يبحث تحسين أداء المرافق الصحية ببلدية الكفرة

البيضاء 10 أكتوبر 2019 (وال)- عقد معالي وزير الصحة في الحكومة الليبية الدكتور سعد عقوب، اجتماعًا ضم مدير إدارة المناطق الصحية والمكلف بإدارة المستشفيات بالوزارة إسماعيل العيضة، والمدير المساعد لإدارة المستشفيات رياض الخزعلي، ومدير عام مركز الكفرة للعلاج الطبيعي.

كما حضر الاجتماع الذي عقد أمس الأربعاء بمقر ديوان الوزارة في البيضاء، مدير الخدمات الصحية المكلف إدريس محجوب، ومدير عام مستشفى شهداء الهواري القروي ناجي سليمان حامد، ومدير عام مركز طب المناطق الشريف حسن البسكري.

وقال مدير إدارة المستشفيات بالوزارة إسماعيل العيضة إن “الاجتماع ناقش المخصصات المالية من باب التحسين والتطوير المخصصة للمرافق الصحية بالكفرة، وإمكانية زيادتها على نحو يُوازي قيمة ما ينجز من أعمال، ونقص الأطقم الطبية والطبية المساعدة ببلدية الكفرة.

وأضاف العيضة أنه تم الاتفاق على تشكيل لجنة من مدينة الكفرة، لاستجلاب العناصر الطبية والطبية المساعدة من دول الخارج، ومتابعة إحالة قرار اعتماد مركز الشهيد محمد ناصوب لطب وجراحة الفم والأسنان بالكفرة لرئاسة الوزراء، وإعادة تصنيف مركز الكفرة للصحة النفسية إلى مركز إيوائي.

وأوضح العيضة أن الاجتماع ناقش كافة الاحتياجات الفعلية والطارئة من الأجهزة الطبية والأدوية والكوادر المتخصصة، ومناقشة أعمال التطوير والتوسعة، ومتابعة القضايا الخدمية على أرض الواقع، والتعرف على أهم الصعوبات والاحتياجات المطلوبة، للرفع من مستوى الأداء في هذه المرافق الصحية، والمتعلقة بنقص العناصر الطبية والطبية المساعدة، بالإضافة تنفيذ الخطة الإستراتيجية لوزارة الصحة بإعلان عام 2019، عام الرعاية الصحية الأولية بالبلاد.

وأكد العيضة أنه تم خلال الاجتماع، مناقشة تجهيزات قسم العلاج المائي بمركز الكفرة للعلاج الطبيعي، وكافة التحديات والمعوقات التي تحول دون تحسين جودة الخدمات الصحية ببلدية الكفرة، إلى حلول عملية تُساعد في تحسين أداء القطاع الصحي، بما يضمن تحسين جودة الخدمة المقدمة، وتوفير بيئة صحية آمنة.

وذكر العيضة أن معالي الوزير الصحة حريص على توفير الخدمات الصحية والطبية للمواطنين والمترددين، ومتابعة انتظام سيّر العمل، وتذليل كافة الصعوبات وإيجاد حلول لها، ومتابعة مجريات الأمور المتعلقة بمتطلبات المراحل، وذلك فق إستراتجية وزارة الصحة لعام 2019. (وال- البيضاء) ر ت

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