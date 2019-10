باحث ليبي: أردوغان سيمد الميليشيات بعناصر داعش بعد تهريبها من السجون في سوريا

أكد الباحث أحمد عطا، المختص بشؤون الإرهاب بمنتدى الشرق الأوسط بلندن، على وجود معلومات تفيد بأن أردوغان نجح في إقناع بعض القوى الدولية بتوغله في الشمال السوري وتحويله لمنطقة آمنة في مقابل نقل الدواعش لشمال أفريقيا وتحديدا في ليبيا.

وأضاف عطا، في تصريحات صحفية له، أن ” الاجتياح التركي لسوريا يستفيد أردوغان منه أولا بالقضاء على حلم الدولة الكردية الذي يؤرقه، وثانيا يتم تدعيم جبهة مليشيات حكومة السراج أمام الجيش الليبي، تمهيدا للاستيلاء على ليبيا بشكل كامل بعد نقل هذه العناصر إليها، وثالثا للضغط على الدول الأوروبية والدول الإقليمية التي تحاول استبعاده من المشهد الليبي”.

