وزير “عدل الوفاق” يلتقي نائب رئيس بعثة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية

التقى وزير العدل بحكومة الوفاق محمد لملوم، اليوم الخميس يعقوب الحلو نائب رئيس بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا والمنسق المقيم للشؤون الإنسانية.

وأكد وزير العدل أنه من أولويات وزارة العدل ضمان احترام حقوق الإنسان والمعايير الدولية لمعاملة السجناء وحرص الوزارة على تحسين ظروف الاحتجاز داخل مؤسسات الاصلاح و التأهيل والرفع من مستوى الخدمات الصحية و الرعاية النفسية والاجتماعية المقدمة لهؤلاء النزلاء وأن الوزارة تتطلع إلى الدعم الدولي بالخصوص بما يضمن الوصول إلى المستويات الدولية المعتمدة في المؤسسات العقابية في النظم المقارنة.

من جهته عبر المنسق المقيم للشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة عن عميق امتنانه بالدور الذي تقوم به الوزارة لا سيما في المجال الحقوقي والإنساني وتوفير أفضل الخدمات للنزلاء داخل مؤسسات الإصلاح والتأهيل، متمنيا أن تتجاوز الدولة الليبية الأزمة الراهنة في أقرب وقت ممكن .

