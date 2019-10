شيخ الأزهر يطالب الأئمة الليبيين بالحفاظ على الوسطية ونبذ العنف

التقى فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، ظهر اليوم الخميس، وفدًا من الأئمة والوعاظ الليبيين المتخرجين من دورة الأزهر لتدريب الأئمة والوعاظ، وأعضاء فرع منظمة خريجي الأزهر في ليبيا.

أشاد فضيلة الإمام الأكبر بجهود فرع منظمة خريجي الأزهر بليبيا، وبحرص الليبيين على التمسك بالمنهج الأزهري الذي يتسم بالوسطية والاعتدال ونبذ العنف، مؤكدًا أن الأزهر على استعداد لتقديم كل أشكال الدعم العلمي والدعوي للمنظمة، انطلاقًا من مسئوليته التي يحملها على عاتقه منذ أكثر من ألف عام للحفاظ على سماحة المنهج الإسلامي لدى كل أبناء المسلمين في العالم.

من جانبهم، أكد الأئمة والوعاظ الليبيون أن الليبيين يقدرون الأزهر الشريف وإمامه الأكبر ويلتزمون بمنهجه الوسطي، موضحين أن الوجود الأزهري في ليبيا يساعدها على مواجهة التطرف، وتحصين الشباب من الانخداع بأفكار الجماعات الإرهابية.

