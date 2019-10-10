البعثة تسعى لتأمين احتياجات “نازحي مرزق”

التقت نائبة الممثل الخاص لأمين العام للشؤون السياسية ستيفاني ويليامز، الخميس، النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للدولة محمد بقي، وعضو المجلس الأعلى عن مرزق ورئيس لجنة المصالحة بالمجلس حامد بريكاو.

وقالت البعثة بحسابها في “تويتر”، إن الاجتماع جاء لبحث الأوضاع في مدينة مرزق وكيفية تأمين احتياجات النازحين والعودة للحوار.

وكانت ويليامز اجتمعت الأربعاء مع وزير العدل بحكومة الوفاق محمد عبد الواحد، حيث ناقشا ملف حقوق الإنسان والانتهاكات التي تحدث أثناء العمليات القتالية جنوب طرابلس.

وتعهدت وليامز بدعم البعثة للجنة حقوق الإنسان في الوزارة ورفع قدراتها وخاصة في مجال رصد انتهاكات حقوق الإنسان.

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