قال عضو مجلس النواب الليبي على التكبالي، أن الشعب الليبي على دراية بالتدخل الإيراني في ليبيا.

وأكمل التكبالي، في تصريحات صحفية له، أنه ” تم تنبيه العالم بأن ما يجري في ليبيا حرب قابلة للتوسع بعد رصد وصول أسلحة إيرانية تتدفق على حكومة الميليشيات علاوة على الأسلحة التركية المعلنة، مشيراً إلى أن العالم يعيش حالة من الغيبوبة”.

وأوضح التكبالي أن “الشعب الليبي يرفض كافة الحلول المبنية على الحوار العبثي الذي يعتبر مضيعة للوقت ومحاولة لمنح المتأسلمين المهزومين مكانا في طاولة المفاوضات»، متهما «المتأسلمين بتغيير جلودهم كالحرباء التي تتأقلم مع محيطها حينما تحاصر».

The post التكبالي: الشعب على دراية بالتدخل الإيراني في ليبيا appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية