لماذا قد يُرسل أردوغان الإرهابيين إلى ليبيا؟

مع ما تتعرض له سوريا من عدوان تركي يستهدف الأكراد في الشمال الشرقي، تنامت المخاوف بشكل كبير من نقل الإرهابيين إلى ليبيا خاصة بعد أن صرح البيت الأبيض أن تركيا أصبحت المسؤولة عن الإرهابيين الموجودين في سوريا لتطرح عدة تساؤلات كثيرة عن خطورة تحركات الإرهابيين وهوياتهم وأعدادهم، وهل نقلهم أمر سهل إلى هذه الدرجة؟

وعزز هذه التكهنات والمخاوف تصريح للناطق باسم الجيش الوطني اللواء أحمد المسماري قال فيه إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد يعمل على إرسال الإرهابيين المتواجدين في سوريا إلى ليبيا عبر موانئ ومطارات طرابلس ومصراتة وزوارة، مؤكدا أن إرسال أردوغان الإرهابيين إلى ليبيا يشكل خطرا كبيرا على مستقبل البلاد.

وقال مراقبون إن نقل الإرهابيين إلى ليبيا يمكن أن يأتي بهدف مساندة قوات الوفاق في معركة طرابلس، وتحويل غرب وجنوب البلاد إلى قاعدة جديدة للإرهاب قصد تهديد دول الجوار الليبي وربما شمال وغرب أفريقيا.

وفي حال تقرر نقل القيادات الإرهابية إلى ليبيا، فهناك عدة طرق لتحقيق ذلك، بحسب مراقبين، لعل أبرزها تزوير وسرقة جوازات سفر وهويات جديدة بعد إحداث تغييرات في ملامحهم وملابسهم، واستخدام عدة منافذ لإبعاد الشبهات.

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