وزير الزراعة بالمؤقتة يبحث آليات توفير مادة سماد اليوريا

اجتمع وزير الزراعة بالحكومة المؤقتة حسن الزيداني مع الشركة الليبية النرويجية لتوريد سماد اليوريا، وذلك في مقر الوزارة بمدينة شحات.

الاجتماع الذي عقد بحضور وكيل عام وزارة الزراعة، ورئيس لجنة توزيع السماد، جاء بهدف توفير ما مقداره أربعين ألف طن من سماد اليوريا، وذلك لغرض توزيعها على قطاعات الزراعة بكافة البلديات، وكذلك الهيئات والمشاريع والأجهزة التابعة للوزارة.

ووفق مكتب الإعلام بالوزارة لقناتنا فإن هذا الاجتماع يأتي في إطار سعي الوزارة لتوفير مادة سماد اليوريا لكافة المربين بأسعار مناسبة.

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