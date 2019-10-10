قريبا الانتهاء من صيانة مخازن مكتب الصيدلة والإمداد الطبي ببنغازي

قام مدير إدارة الخدمات الصحية بنغازي ناصر الكاديكي اليوم الخميس بزيارة للمخازن الرئيسية بمكتب الصيدلة والإمداد الطبي التابعة للإدارة وذلك لمتابعة أعمال الصيانة بها بعد تعرض جزء كبير منها للدمار أثناء الحرب على الإرهاب عام 2014 .

ورجحت إدارة الخدمات الصحية بنغازي عبر صفحتها بموقع “فيسبوك” الانتهاء من أعمال الصيانة خلال الفترة القريبة القادمة.

وأكد الكاديكي على أهمية صيانة المخازن بالشكل المطلوب لضمان حفظ وسلامة الأدوية والمستلزمات الطبية وفق المعايير المتعارف عليها دوليا والحفاظ علي جودتها، كما تم تشكيل لجنة برئاسة المدير المساعد لمتابعة صرف الأدوية للمرافق الصحية وتوزيعها حسب التخصصات والاحتياج الفعلي والتصنيف الخاص بالمرافق الصحية، وذلك حسب الإجراءات القانونية المتبعة، والحرص على الدقة في التوزيع وعدم إهدار هذه الأدوية والمستلزمات الطبية.

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