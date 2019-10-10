مديرية أمن توكرة تنشر الإحصائية الجنائية لهذا العام

توكرة-العنوان

نشر الناطق الرسمي باسم مديرية أمن توكرة خليل البرغثي اليوم الخميس إحصائية الحوادث والقضايا الجنائية والمهام والتعليمات المنجزة لقسم البحث الجنائي توكرة خلال المدة الماضية للعام 2019 الجاري.

وأعلن البرغثي، عن ضبط (30) قضية تجارة بالمواد المخدرة الخطيرة والحبوب المهلوسة والتي قسمت إلى (جلب -حيازة -تجارة -تعاطي) إضافة إلى ضبط 3 مصانع للخمور المحلية وتفكيكها وحيازة ما بها وتنفيذ (11) أمر قبض وإحضار من النيابة العامة ومن المراكز والأقسام الأمنية بالمديرية، كما تم أيضاً إخلاء عدد من المباني التابعة للدولة داخل الاختصاص.

وأكد أن تنفيذ هذه الأوامر والمهام كان بكل دقة ومهنية أمنية بحتة.

وأضاف البرغثي أنه تم اكتشاف عدد (7) قضايا سرقات كانت مسجلة ضد مجهول وتم إحالة هذه القضايا إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيالهم.

وأفاد، أنه تم ضبط (3) أشخاص من العمالة الوافدة تابعين للجماعات الإرهابية وتم إحالتهم إلى الجهات المختصة موضحاً أنهم جنسيات مختلفة عربية وأفريقية.

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