السراج: نتابع تأمين غريان “عسكريا وأمنيا”

التقى رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج وفدا من مدينة غريان ضم عضو مجلس النواب عن المدينة، وعميد البلدية وآمر قوة حماية غريان، إلى جانب عدد من الأعيان والحكماء بالمدينة.

ووفق المكتب الإعلامي للسراج، فقد استعرض اللقاء الأوضاع في بلدية غريان، ومطالب الوفد التي تخص عددا من المرافق الخدمية.

وأكد السراج متابعة تأمين مدينة غريان عسكريا وأمنيا ودعم المرافق العامة والقطاعات الحيوية بالمدينة، وإصدار التعليمات بتوفير احتياجات المواطنين بصفة عاجلة.

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