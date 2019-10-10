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السراج: نتابع تأمين غريان “عسكريا وأمنيا”

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

التقى رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج وفدا من مدينة غريان ضم عضو مجلس النواب عن المدينة، وعميد البلدية وآمر قوة حماية غريان، إلى جانب عدد من الأعيان والحكماء بالمدينة.

ووفق المكتب الإعلامي للسراج، فقد استعرض اللقاء الأوضاع في بلدية غريان، ومطالب الوفد التي تخص عددا من المرافق الخدمية.

وأكد السراج متابعة تأمين مدينة غريان عسكريا وأمنيا ودعم المرافق العامة والقطاعات الحيوية بالمدينة، وإصدار التعليمات بتوفير احتياجات المواطنين بصفة عاجلة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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