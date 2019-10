أخبار ليبيا24ـ خاصّ دعا رئيس مجلس الدولة وعضو المؤتمر الوطني الأسبق “عبدالرحمن السويحلي” اليوم الخميس حكومة الوفاق إلى قطع العلاقات مع دولة الإمارات، متهمًا الأخيرة بتقديم الدعم للجيش الوطني وإرسال المرتزقة لقتل الليبيين، حسب قوله. وقال السّويحلي على تويتر، “يجب على حكومة الوفاق الوطني قطع العلاقات فورا مع الإمارات، التي تشارك حفتر في قتل الليبيين […]

