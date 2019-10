الولايات المتحدة و ليبيا توقعان مذكرة إعلان نوايا

وقّعت حكومة الولايات المتحدة الأمريكية ممثلة في الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وحكومة الوفاق ممثلة في وزارة التخطيط، مذكرة إعلان نوايا لتعزيز شراكتهما.

وتقوم هذه المذكرة على القيم المشتركة لتقوية أسس دولة ليبية موحدة من خلال دعم المؤسسات والمجتمعات المحلية الليبية لتعزيز الاستقرار الوطني والاعتماد على الذات.

وتوفر مذكرة إعلان النوايا هذه إطارًا واسعًا للتعاون مع حكومة ليبيا بشأن مساعدة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في مجال تعزيز مؤسسات الحوكمة؛ زيادة فرص المشاركة الاقتصادية والنمو؛ وتعزيز قدرة ليبيا على معالجة عدم الاستقرار والصراع. كما تضع هذه المذكرة أيضًا الأساس الذي يمكن للحكومتين انطلاقا منه استكشاف مجالات لمزيد من التعاون.

وقّع المدير التنفيذي للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية جون أ. بينيل ومدير التعاون الفني بوزارة التخطيط الليبية عصام قربع مذكرة إعلان النوايا هذه كطرفين موقعيْن، بينما وقّع القائم بالأعمال الأمريكي جوشوا هاريس ووزير التخطيط الليبي الطاهر الجهيمي على المذكرة كشهود.

